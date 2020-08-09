Вибори у Білорусі. Що відбувається під посольством у Києві (фоторепортаж)



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У Києві біля посольства Білорусі утворилася величезна черга з охочих взяти участь у голосуванні на виборах президента Фото: Сергій Чепінський

Сотні білорусів у Києві утворили величезну чергу через прагнення проголосувати на виборах

Біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка. Усього близько 200 людей, повідомляє журналіст «Главкома».

За порядком слідкують два екіпажі патрульної поліції та кілька нацгвардійців. В черзі в основному перебуває молодь та люди середнього віку (25-35 років). У деяких на руках білі стрічки на зап'ястях, символ солідарності у сьогоднішній Білорусі у людей, які прагнуть змін.

Деякі машини, проїжджаючи повз, клаксонами висловлюють знак підтримки прапору, який присутній серед виборців. У відповідь виборці дякують за підтримку оплескам.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі основний день голосування на президентських виборах.

9 серпня на всій території Білорусі спостерігаються перебої у роботі інтернету. Видання «Медіазона», телеканал «Белсат», опозиційний телеграм-канал Nexta повідомляють про проблеми з користуванням зокрема соцмереж, які спостерігаються у користувачі різних інтернет-провайдерів.

На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі. «Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат. Окрім того, перекритий центр міста.

Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів. Також у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

Раніше повідомлялося, що на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.