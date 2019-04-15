Порошенко: Повернення «Приватбанку» Коломойському спровокує нову кризу (відео)



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Президент України Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

На думку президента, «задній хід» у питанні «Приватбанку» викличе глибоку кризу в стосунках з МВФ і може потягнути нову кризу

Президент України Петро Порошенко застерігає, що зміна позиції держави у питанні «Приватбанку», на що натякають і чого прагнуть його колишні власники, спричинить глибоку економічну кризу і в країні, і у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, партнерами України. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

«Я був шокований вимогою двохмільярдної компенсації – два мільярда доларів, за «Приватбанк». Це питання вже на столі. Це те, що нас чекає», - сказав глава держави нагадавши, що про це говорять особи, пов’язані із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Він зауважив, що так само піднімається і питання позову до суду щодо визнання незаконною націоналізації банку. «Які намагаються вони дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі. Не вийде», - зауважив Петро Порошенко.

«Різкі рухи щодо банку створюють певні загрози коштам його численних клієнтів. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом. Спроба націоналізації «Приватбанку», якою ми, нагадаю, врятували кошти більше 22 мільйонів вкладників, 22 мільйонів громадян України», - заявив президент.

Він акцентував на тому, що рішення щодо націоналізації «Приватбанку» «дуже ретельно обговорювалося і на Раді національної безпеки і оборони, і в українському Уряді, і з міжнародними фінансовими організаціями».

«І отже, «задній хід» викличе глибоку кризу в стосунках з МВФ. З відповідними ризиками для макроекономічної стабільності, для курсу і може потягнути за собою нову кризу», - наголосив Глава держави.

«І лише від нашої з вами єдності і відповідальності залежить майбутнє нашої держави. Ми не можемо допустити, щоб повернулася загроза дефолту. Хоча ця ідея, до речі, виходячи з інтерв’ю, дуже подобається колишньому власнику Привату. Він каже, що без дефолту розвитку в нас не можливо», - зазначив він.

Президент підкреслив, що ідея розвитку подій, які призведуть до дефолту, йому ніколи не подобалася і не подобається, тож свого часу було ухвалено рішення про націоналізацію «Приватбанку».

«Наголошую – вона не подобається мені і не подобалася всі п’ять років. І я дуже дякую і колегам з Верховної Ради України, і партнерам з Уряду на чолі з обома прем’єр-міністрами, в тому числі з Володимиром Гройсманом, які докладали максимум зусиль для того, щоб нашою спільною командою уникнути кризи, забезпечити макрофінансову стабільність, макроекономічну стабілізацію», - сказав президент.

«Ідея дефолту не подобається і мільйонам-мільйонам українців. І ясно, що Міжнародний валютний фонд жорстко відреагує на будь-які спроби підірвати незалежність Національного банку України. Вже деякі намагаються в нас взяти і «порулити» Нацбанком, примусити піти з посади голову і змінити склад правління», - додав глава держави.

Не додають стабільності в державі і натяки на спробу дострокового розпуску Верховної Ради, в разі зміни Президента, який на переконання Петра Порошенка є «абсолютно незаконним». «Ці заклики вже пролунали», - зауважив він.

«Що це означає? Я хочу, щоб розмова в нас теж була відвертою. Це означає тривалу політичну кризу, тривалу паузу у стосунках з партнерами, що поставить під питання нашу здатність подолати пікові боргові навантаження, які лягають на нашу країну цього року, особливо у травні і вересні», - підкреслив президент.

Порошенко висловив впевненість, що переможе на президентських виборах та зможе запобігти розвитку подій саме за таким негативним сценарієм. «Виграти вибори, забезпечити політичну стабільність і продовження реформ, незворотність нашого європейського та євроатлантичного руху», - сказав глава держави і подякував за підтримку його курсу.