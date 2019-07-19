Вибори в Раду: сьогодні останній день агітації для кандидатів



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Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування

Сьогодні, 19 липня, в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

«Кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування», – йдеться у законі «Про вибори народних депутатів України».

Закон також передбачає, що передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».

21 липня в Україні відбудуться дочасні вибори до Верховної Ради України за змішаною системою – половину депутатів обиратимуть за закритими партійними списками, а половину – на мажоритарних округах.

Нагадаємо, протягом передвиборчої кампанії до Верховної Ради вже відкрито 273 кримінальні провадження, повʼязані з виборами.