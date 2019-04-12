Вибух на ринку в Пакистані забрав життя 16 осіб



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У Пакистані 12 квітня стався теракт

Об’єктом атаки стала хазарейська релігійна община

На ринку в столиці пакистанської провінції Белуджистан місті Кветта пролунав вибух, внаслідок якого загинуло не менше 16 осіб. Половина загиблих належать до хазарейської шиїтської релігійної меншини. Іще до 30 осіб отримали поранення від детонації вибухового пристрою, який був замаскований серед мішків картоплі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього близько року в Пакистані не відбувалося терористичних актів, які були спрямовані проти хазарейців, хоча і відбувалися окремі перестрілки. Дана релігійна меншина в переважно сунітському Пакистані часто стає жертвою терористичних актів із боку Талібану і Ісламської держави. Так в 2013 році в рамках трьох окремих атак було знищено не менше 200 хазарейців.

На початку квітня у Пакистані заявили про смерть трьох військових через обстріл з боку Індії.

Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість через напад на колону воєнізованої поліції 14 лютого в індійському штаті Джамму і Кашмір. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Джаїш-е-Мухаммад, керівник якого Масуд Азхар базується в Пакистані. Жертвами атаки в той день стали 45 осіб.

Після неї Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних формувань. Ісламабад відкинув ці звинувачення, як «бездоказові», запропонувавши провести спільне комплексне розслідування. Інцидент ускладнив і без того напружені відносини між Нью-Делі й Ісламабадом, поставивши регіон на межу військового конфлікту.

Слідом за цим 26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору Джаїш-е-Мухаммад в підконтрольній Пакистану частині Кашміру, а на наступний день пакистанські літаки завдали удару по індійських об'єктах в Джамму і Кашмірі.

За підсумками повітряних сутичок Нью-Делі й Ісламабад виступили з заявами, що збили літаки один одного. Пакистанська армія також взяла в полон індійського пілота, який катапультувався і якого 1 березня повернули на батьківщину як «жест миру».