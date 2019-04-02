  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Пакистані заявили про смерть трьох військових через обстріл з боку Індії

    • Розсилка
    Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість - У Пакистані заявили про смерть трьох військових через обстріл з боку Індії
    Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість

    На дії Індії пакистанські військові «дали ефективну відповідь», - ЗС Пакистану

    У Пакистані командування армії заявило про трьох загиблих військовослужбовців  через «неспровоковані» обстріли з боку підконтрольної Індії частини спірного регіону Кашмір. Один військовослужбовець поранений. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомляє РИА Новости.

    Читайте також

    «Троє мужніх синів нашої країни віддали свої життя під час виконання громадянського обов'язку», - йдеться в поширеному повідомленні прес-служби ЗС Пакистану.

    Зазначається, що на дії Індії пакистанські військові «дали ефективну відповідь». Про можливі жертви і постраждалих з індійського боку дані поки відсутні.

    Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість через напад на колону воєнізованої поліції 14 лютого в індійському штаті Джамму і Кашмір. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Джаїш-е-Мухаммад, керівник якого Масуд Азхар базується в Пакистані. Жертвами атаки в той день стали 45 осіб.

    Після неї Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних формувань. Ісламабад відкинув ці звинувачення, як «бездоказові», запропонувавши провести спільне комплексне розслідування. Інцидент ускладнив і без того напружені відносини між Нью-Делі й Ісламабадом, поставивши регіон на межу військового конфлікту.

    Слідом за цим 26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору Джаїш-е-Мухаммад в підконтрольній Пакистану частині Кашміру, а на наступний день пакистанські літаки завдали удару по індійських об'єктах в Джамму і Кашмірі.

    За підсумками повітряних сутичок Нью-Делі й Ісламабад виступили з заявами, що збили літаки один одного. Пакистанська армія також взяла в полон індійського пілота, який катапультувався і якого 1 березня повернули на батьківщину як «жест миру».

    Читайте також
    армія полон обстріл смерть військові напад Індія Пакистан розслідування Кашмір жест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ