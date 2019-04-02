У Пакистані заявили про смерть трьох військових через обстріл з боку Індії



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Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість

На дії Індії пакистанські військові «дали ефективну відповідь», - ЗС Пакистану

У Пакистані командування армії заявило про трьох загиблих військовослужбовців через «неспровоковані» обстріли з боку підконтрольної Індії частини спірного регіону Кашмір. Один військовослужбовець поранений. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомляє РИА Новости.

«Троє мужніх синів нашої країни віддали свої життя під час виконання громадянського обов'язку», - йдеться в поширеному повідомленні прес-служби ЗС Пакистану.

Зазначається, що на дії Індії пакистанські військові «дали ефективну відповідь». Про можливі жертви і постраждалих з індійського боку дані поки відсутні.

Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість через напад на колону воєнізованої поліції 14 лютого в індійському штаті Джамму і Кашмір. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Джаїш-е-Мухаммад, керівник якого Масуд Азхар базується в Пакистані. Жертвами атаки в той день стали 45 осіб.

Після неї Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних формувань. Ісламабад відкинув ці звинувачення, як «бездоказові», запропонувавши провести спільне комплексне розслідування. Інцидент ускладнив і без того напружені відносини між Нью-Делі й Ісламабадом, поставивши регіон на межу військового конфлікту.

Слідом за цим 26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору Джаїш-е-Мухаммад в підконтрольній Пакистану частині Кашміру, а на наступний день пакистанські літаки завдали удару по індійських об'єктах в Джамму і Кашмірі.

За підсумками повітряних сутичок Нью-Делі й Ісламабад виступили з заявами, що збили літаки один одного. Пакистанська армія також взяла в полон індійського пілота, який катапультувався і якого 1 березня повернули на батьківщину як «жест миру».