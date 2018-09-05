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    Віце-голова Бундестагу пообіцяв, що Берлін домагатиметься звільнення Сенцова

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    Акція на підтримку Сенцова - Віце-голова Бундестагу пообіцяв, що Берлін домагатиметься звільнення Сенцова
    Акція на підтримку Сенцова

    В Берліні готові продовжувати активні зусилля задля звільнення Олега Сенцова

    Віце-голова німецького Бундестагу Вольфґанґ Кубікі під час зустрічі у Києві із заступницею міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль заявив, що «в Берліні готові продовжувати активні зусилля задля звільнення Олега Сенцова».

    Кубікі прибув в Україну з робочим візитом на чолі парламентської делегації Бундестагу. Німецькі політики висловили занепокоєння незаконним утримуванням Росією українських громадян й підкреслювали, що постійно порушують це питання в діалозі з Росією, повідомляє прес-служба МЗС України.

    За словами Кубікі, Німеччина й надалі залишається на позиції, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливе у рамках Мінських домовленостей.

    До слова, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.

    Згодом посол розповів про шанси Сенцова на звільнення після прохання Меркель.

    Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що український політв’язень Олег Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.

    Джерело: DW

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