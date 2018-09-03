Посол розповів про шанси Сенцова на звільнення після прохання Меркель



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Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник

За словами Мельника, Путін не зможе ігнорувати канцлера Німеччини

Під час зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним порушувалося питання звільнення українського політв’язня Олега Сенцова, однак результату наразі немає.

Про це в інтерв’ю Громадському повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Тема Олега Сенцова порушувалася. Напередодні зустрічі Німеччина й Україна узгодили позиції під час телефонної розмови президента Порошенка і канцлерки Меркель. Наразі результату, на жаль, немає. Ми сподіваємося, що тиск посилюватиметься. Увага до звільнення Олега Сенцова в Німеччині насправді велика. Ми всі віримо, що ось-ось це диво станеться», - сказав посол.

За його словами, після зустрічі з Путіним Меркель телефонувала Порошенку.

«Меркель із перших вуст цілу годину розповідала нашому президентові про те, як пройшла ця розмова, які були домовленості, ну і, звичайно, що робити далі», - розповів Мельник.

Він зауважив, що Меркель є для Путіна «політиком світового масштабу, якого він просто не може ігнорувати при всьому бажанні».

«Всі ми сподіваємося, що завдяки цій важкій німецькій артилерії нам удасться досягти головного - щоб Олег Сенцов повернувся додому», - підкреслив посол.

Нагадаємо, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.