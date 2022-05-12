США готуються продати Туреччині новітню зброю – Тhe Wall Street Journal

Роль Туреччини у війні в Україні допомогли істотно поліпшити відносини Анкари з Вашингтоном

Адміністрація Байдена лобіює продаж передового озброєння

США зможуть продати Туреччині передове озброєння у вигляді керованих ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam, радарів, а також електроніку для модернізації турецьких винищувачів F-16. Адміністрація Байдена попросила дозвіл на продаж цього озброєння у Конгресу. Про це повідомляє Тhe Wall Street Journal.

На думку військових експертів, роль Туреччини у війні в Україні, поставки БПЛА і закриття Босфору для військових кораблів з РФ допомогли істотно поліпшити відносини Анкари з Вашингтоном і можуть підготувати ґрунт для продажу F-16.

Білий дім може використовувати угоду з продажу ракет для оцінки рівня підтримки в Конгресі пропозиції про продаж 40 нових F-16 Туреччини. Продаж ракет AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam разом з радарами та іншим обладнанням обійдеться Туреччині більш ніж в $400 млн.

Поки що адміністрація Байдена направила неофіційний запит ключовим лідерам обох палат Конгресу. Якщо вони схвалять продаж, буде офіційний запит до конгресменів на угоду.

Раніше медик із «Азовсталі» попросив допомоги у Туреччини (відео).

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