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    В Україні оголошено штормове попередження

    Температура вночі в середньому +5 +10 градусів, на заході до +10 +13 - В Україні оголошено штормове попередження
    Температура вночі в середньому +5 +10 градусів, на заході до +10 +13
    фото: glavcom.ua

    За даними синоптиків, завтра вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози

    В Україні 12 травня синоптики оголосили штормове попередження. Негода очікується в Києві, західних, північних та частково центральних регіонах. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Погода по Україні

    За даними синоптиків, завтра вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, але вдень пориви очікуються до 15-20 м/с.

    Температура вночі в середньому +5 +10 градусів, на заході до +10 +13, а вдень +23 +28, у східних та південно-східних областях вночі +6 +9, вдень +19 +24. При цьому на півночі вночі до +6 +11, вдень стовпчики термометра покажуть +24 +27.

    Погода в Києві

    12 травня в столиці вночі без опадів, втім, вдень короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви вітру 15-20 м/с. Вночі температура повітря становитиме +8 +10 градусів, а вдень +23 +28.

    Нагадаємо, у найближчі роки планету чекає температурний сюрприз – ООН.

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    Теги: прогноз погоди Україна #stoprussia
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    В Україні оголошено штормове попередження