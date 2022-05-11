В Україні оголошено штормове попередження

Температура вночі в середньому +5 +10 градусів, на заході до +10 +13

За даними синоптиків, завтра вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози

В Україні 12 травня синоптики оголосили штормове попередження. Негода очікується в Києві, західних, північних та частково центральних регіонах. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Погода по Україні

За даними синоптиків, завтра вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, але вдень пориви очікуються до 15-20 м/с.

Температура вночі в середньому +5 +10 градусів, на заході до +10 +13, а вдень +23 +28, у східних та південно-східних областях вночі +6 +9, вдень +19 +24. При цьому на півночі вночі до +6 +11, вдень стовпчики термометра покажуть +24 +27.

Погода в Києві

12 травня в столиці вночі без опадів, втім, вдень короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви вітру 15-20 м/с. Вночі температура повітря становитиме +8 +10 градусів, а вдень +23 +28.

Нагадаємо, у найближчі роки планету чекає температурний сюрприз – ООН.