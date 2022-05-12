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    Події в Україні

    Президент дав звання Героя легендарному полковникові авіації

    Ігор Бедзай посмертно удостоєний звання Герой України - Президент дав звання Героя легендарному полковникові авіації
    Ігор Бедзай посмертно удостоєний звання Герой України
    фото з відкритих джерел

    Загиблий також удостоєний ордену «Золота зірка»

    Заступнику командувача Військово-морських сил з авіації Ігорю Бедзаю посмертно надано звання Героя України. Про це сказав глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 травня.

    Ігореві Бездаю було посмертно присвоєно звання Героя України за мужність та героїзм, які були виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

    В указі Володимира Зеленського йдеться, що заступника командувача Військово-морських сил з авіації також удостоєно ордена «Золота зірка».

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    «Перемога здобувається безпосередньо українцями й українками, які борються. Усіма, хто б'є ворога й посилює оборону. Звання Героя України (посмертно) присвоєно полковнику Ігорю Бедзаю, начальнику служби безпеки польотів – старшому інспектору-льотчику командування Військово-Морських сил», – сказав Зеленський.

    Всього за час повномасштабної війни державними нагородами відзначені понад 13 тис. наших військових.

    «Це точно характеризує хоробрість усіх наших захисників, усіх наших захисниць. Я вдячний кожному й кожній із них! Дуже вдячний. Вічна слава всім, хто воює за свободу! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нас, за кожного, за кожну. За Україну!», – наголосив очільник країни.

    Нагадаємо, інформація про загибель Ігоря Бедзая з'явилася 9 травня. Заступник командувача ВМСУ з авіації загинув під час виконання бойового завдання у складі вертольота Мі-14 після влучення російських ракет.

    Ігор Бедзай був екскомандиром 10-ї Морської авіаційної бригади, що дислокувалася у Криму. Під час окупації півострова офіцер був одним із небагатьох, хто виявив лідерські якості та рішучість, а також не перейшов на бік ЗС РФ.

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    Теги: росія окупанти війна звання героя Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент дав звання Героя легендарному полковникові авіації