Зеленський виступить у Стенфордському університеті – Єрмак

Наприкінці травня президент України планує візит до навчального закладу

Президент України Володимир Зеленський планує виступити в Стенфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також зазначив, що провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів у питанні накладення на РФ нових санкцій.

Основна увага зараз – це санкції щодо керівництва Росії й наближених до влади російських олігархів. Нещодавно група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту з енергетичних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів.

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