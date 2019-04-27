Відкриття українських геологів на Антарктиді може суттєво змінити вік материка



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Станція «Академік Вернадський» Фото: Вікіпедія

Українські фахівці виявили дуже давні осадові породи

Геологи української антарктичної експедиції виявили осадові породи, які суттєво можуть змінити вік самого материка. Про це в коментарі «Прямому» розповів доктор геологічних наук професор Володимир Бахмутов, під час зустрічі 23 української антарктичної експедиції.

«Річ у тому, що в цьому регіоні взагалі не були описані на півночі (Антарктиди) і на півдні (Антарктиди). Регіон наших досліджень повністю складений вулканогенними породами. Ці осадові породи є найдревнішими. Тобто, якщо переглядати або рецензувати геологічну історію цього регіону, то у нас уже з'явився цілий відрізок часу, цілий пласт до того, як розпочалась вулканічна активність. До цього вважалося. що найбільш давні тут породи — це вулканічні породи від яких встановлюється більше ніж 120 млн років. Якщо нам вдасться датувати ці породи Крейдяного (145–66 млн років тому) чи навіть Юрського (201,3–145 млн років тому) періоду. Тому це змінить стратиграфію цього регіону», - розповів Бахмутов.

Окремо також геологи досліджують вулканічні структури, які досі активно діють в регіоні розташування «Академіка Вернадського».

«Ті вулканогенні комплекси, які нам вдалося дослідити вони свідчать, що геологічна історія цього регіону вона принципово була інша, ніж вважалася до цього часу. було кілька етапів тектоно-магнетичної активізації, коли там відновлювалась вулканічна активність», - пояснив професор.

За його словами, наразі українським полярним геологам необхідно знайти наймолодші вулканічні породи регіоні нашої станції, що може призвести до перегляду віку також і антарктичних вулканів.

Як повідомлялося раніше, на станції «Академік Вернадський» з’явився інтернет.