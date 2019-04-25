На українській полярній станції «Академіка Вернадського» з'явився інтернет



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На наступний рік, я дуже сподіваюся, що ми перейдемо на широкополосний інтернет, що вже лімітуватиметься не по гігабайтах, а по швидкості трафіка, - Дикий

Провели інтернет поки, що дуже лімітований – 30 ГБ на місяць, тобто, один гігабайт на день для всіх, - Дикий

На антарктичній станції «Академіка Вернадського» вперше з’явився інтернет. Про це розповів в.о. директора Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, повідомляє УНН.

«Провели інтернет поки, що дуже лімітований – 30 ГБ на місяць, тобто, один гігабайт на день для всіх. Ми з вами на смартфоні набагато більше використовуємо, але порівняно з його відсутністю – це принциповий прорив. На наступний рік, я дуже сподіваюся, що ми перейдемо на широкополосний інтернет, що вже лімітуватиметься не по гігабайтах, а по швидкості трафіка», - сказав Дикий.

За його словами, активно здійснюється реконструкція станції. Вже підготовлена система енергозабезпечення.

«Тобто – це три дизель-генераторні установки, вся система управління ними та система розподілу електроенергії. Все виготовлене, але ще не змонтовано. Усі комплектуючі для системи опалення вже приїхали на станцію – це два нових котли і повністю всі труби, бойлери тощо», - розповів Дикий.

Він зазначив, що змінили старий опріснювач для води. Наразі працює новий. Здійснюються роботи по даху, як показало дослідження, його потрібно повністю перекривати.

Дикий звернув увагу на модернізацію наукової частини.

«Кімната біологів перетворилася на біологічну лабораторію, в якій тепер можна робити повний цикл аж до виділення ДНК. Щоб не возити біологічні зразки з Антарктиди в Україну, а привозити вже маленькі флакончики з очищеною виділеною ДНК та РНК, і в Україні тільки прочитувати», - зауважив Дикий.

Окрім того, оновили систему метеорологічних спостережень. Раніше метеорологам доводилося кожні три години вручну знімати покази з приладів в будь-яку погоду. Наразі стоїть повністю автоматична система, яка вимірює всі метеорологічні параметри. Запустили вперше і систему вимірювання сонячної активності.

Нагадаємо, на масштабну реконструкцію української станції «Академік Вернадський» загалом виділили 44 мільйони гривень.