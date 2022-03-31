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    У Придністров'ї миротворці носять шеврони зі знаком «Z» (фото)

    Українські спецслужби встановили, що розпізнавальний логотип Z походить з нацистської влади - У Придністров'ї миротворці носять шеврони зі знаком «Z» (фото)
    Українські спецслужби встановили, що розпізнавальний логотип Z походить з нацистської влади
    фото: glavcom.ua

    В окупованому регіоні відбувається активне переміщення військ РФ

    У розпорядженні «Главкому» опинилися фото із придністровськими миротворцями, які одягнули шеврони зі знаком «Z». У миротворчій місії Придністров’я представлені військовослужбовці Російської Федерації, Республіки Молдова та так званої «ПМР».

    На фото, що опинилося у розпорядженні видання, «миротворець», що підтверджується спеціальним шевроном «МС», позначив свою форму знаком «Z», який є водночас символом, яким окупанти позначають військову техніку під час агресії проти України.

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    Крім того, джерела «Главкома» повідомляють про переміщення військ в окупованому Придністров’ї. Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначив, що це повʼязано з тим, що Росія намагатиметься розширити лінію фронту для демонстраційних маневрів та відволікання уваги ЗСУ.

    Нагадаємо, нещодавно ПАСЕ у своїй резолюції про засудження агресії РФ проти України згадала й Придністров’я, визнавши його окупованим.

    Теги: росія окупанти Молдова війна Україна окупація #stoprussia
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    У Придністров'ї миротворці носять шеврони зі знаком «Z» (фото)