Агресія Путіна. Україна відшкодує збитки власникам морських суден й операторам залізниці

З 24 лютого 2022 року в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана путінською Росією

Кошти виплачуватимуться за рахунок резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів прийняв розпорядження щодо гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом. Відповідний документ ухвалено 30 березня, передає «Главком».

Міністерство інфраструктури, міністерство економіки та міністерство фінансів отримали доручення забезпечити виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Кошти планують направити для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та воєнних дій на території України у разі відмови страхувальниками у наданні страхового покриття на такі ризики:

фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав – у разі перебування таких суден в акваторії українських портів у Дунайському регіоні;

власникам та/або операторам рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів – у разі перебування такого рухомого складу на території України.

Окремо міністерство інфраструктури повинно затвердити механізм оцінки шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомляв «Главком», 10 березня Кабінет міністрів спрямував 50,86 млрд грн до резервного фонду державного бюджету.

На кінець березня 2022 року збитки України від російського вторгнення сягнули $565 млрд. Як зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, структура руйнувань виглядає так:

$119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже вісім тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропортів);

$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд – втрати державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.