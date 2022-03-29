Австралія заморожує активи російських політиків і олігархів

Світ все більше посилює санкції проти РФ

Санкції торкнуться 39 осіб із владної верхівки РФ

Міністерство закордонних справ Австралії оголосило перший санкційний список великих російських корупціонерів, активи яких буде заморожено. Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.

У списку присутні імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.

Адресні санкції торкнуться 39 російських політиків, олігархів і великих бізнесменів. Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.

Нагадаємо, що Магнітський, російський юрист і податковий консультант українського походження, розкрив велику корупційну схему в російських правоохоронних і податкових органах. Він помер у в'язниці в листопаді 2009 року.

Кілька днів тому влада Австралії запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.

15 березня Європейський Союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

15 березня США запровадили санкції проти чергових осіб у владній структурі президента Росії Володимира Путіна через військову агресію проти України і ввели нові обмежувальні заходи щодо Олександра Лукашенка, близького союзника Путіна.