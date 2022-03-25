Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Окрім Лукашенка, санкції введені проти його дружини та сина

Влада Австралії запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляється на сайті уряду Австралії.

Загалом, окрім Лукашенка, санкції введені проти його дружини та сина, який раніше обіймав керівні посади у сфері національної безпеки в уряді Білорусі.

«Уряд Білорусі на чолі з президентом Лукашенком продовжує надавати стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у їхньому нападі на суверенітет та територіальну цілісність України», – йдеться в повідомленні.

Також уряд Австралії ввів санкції проти 22 російських пропагандистів, які поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні.

«Уряд Австралії також ввів нові санкції щодо ще 22 російських пропагандистів та розповсюджувачів дезінформації, до числа яких ввійшли старші редактори таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos та NewsFront», – йдеться в повідомленні.

Загалом, Австралія запровадила санкції проти 32 прокремлівських пропагандистів.

Санкції, оголошені сьогодні, є доповненням до санкцій, які були раніше введені проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, які відіграли важливу стратегічну роль для Росії, дозволивши Росії здійснювати напади з Білорусі.

Білоруський уряд дозволив російським військовим тренуватися в їхній країні протягом декількох тижнів перед вторгненням. Це дозволило Росії запускати балістичні ракети з Білорусі в Україну, дозволило перевозити російських військових, важке озброєння та танки в Україну, забезпечило пункти заправки в Білорусі для російських військових літаків та зберігали російську зброю та військову техніку.

До слова, Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.