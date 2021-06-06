Екологічне лихо у Туреччині – Мармурове море покрилося сірим слизом

Уперше такий слиз виявили у 2007 році у Туреччині та в Егейському морі поблизу Греції

Мармурове море вздовж турецького узбережжя неподалік Стамбулу покрилося товстим шаром сірого слизу від фітопланктону, що завдає шкоди морським мешканцям та риболовній промисловості. Про це повідомляє BBC.

Екологи вважають, що причиною виникнення цього слизу є забруднення та зміни клімату. Зазначається, що слиз у Мармуровому морі – це природний зелений мул, який виникає через те, що водорості перенавантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води. Вперше такий слиз виявили у 2007 році у Туреччині та в Егейському морі поблизу Греції.

Мул заважає працювати турецьким рибалкам, оскільки забиває мотори човнів та сітки. Також він перекриває доступ кисню, що спричиняє загибель риб та інших морських мешканців.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв не допустити проникнення цього слизу в сусідні моря. Причиною екологічної біди він назвав неочищені стічні води, які скидаються в море, та закликав чиновників провести відповідне розслідування. Турецький уряд вже направив команду з 300 людей для перевірки потенційних джерел забруднення.

«Я побоююся, якщо це пошириться на Чорне море, проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання», – сказав Ердоган.

Невдовзі Міністерство охорони навколишнього середовища Туреччини має оприлюднити план боротьби з екологічним лихом.

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