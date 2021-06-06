Через нестачу води у Криму окупанти вигнали людей розчищати русла річок

Російські окупанти розраховують, що це допоможе наповненню водосховищ півострова

У суботу в Алушті десятки людей були залучені в розчищенні річищ, що впадають в Ізобільненське водосховище. Окупанти хочуть зробити такі «суботники» регулярними і сподіваються, що це хоча б трохи збільшить об’єм прісної води.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на окупаційну адміністрацію міста.

5 червня близько сотні людей розгрібали завали гілок, повалених дерев і кам’яних брил в руслах річок поблизу Алушти. Окупанти заявили, що «якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то значить все було не дарма».

В результаті так званого суботника з’явилася пропозиція проводити регулярні «екодесанти» по річищах і водоносних джерелах. Російські окупанти розраховують, що це частково допоможе наповненню водосховищ півострова.

В середині травня окупаційна влада Криму відзначала «недостатні запаси» води у водосховищах Алушти. Тому городяни як і раніше отримують прісну воду в обмежених кількостях й за графіком.

Нагадаємо, очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю.

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