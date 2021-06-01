Верховна Рада заборонила пластикові пакети: що зміниться

Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень

В Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна Рада остаточно заборонила їх обіг. За документ проголосували 297 парламентарів.

Законопроєкт №2051-1 забороняє використання:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.

Законом забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів.

Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній Раді остаточно заборонити оборот пластикових пакетів в Україні.

До речі, Бурштинська ТЕС є найбруднішою електростанцією Європи, а Україна викидає отруйного пилу з вмістом важких металів більше, ніж всі країни ЄС, Туреччина та Західні Балкани разом узяті. Про це йдеться у новому дослідженні аналітичного центру Ember.

В матеріалі також зазначено, що в Європі Україна продукує 72% всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.