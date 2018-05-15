Відомий дисидент Глузман занепокоєний руйнацією права в Україні

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Фото: УНИАН

Глузман зазначив, що після другого Майдану ситуація в країні «викликає страх»

Після другого Майдану в Україні відбувається руйнація права. Таку думку висловив відомий дисидент, лікар-психіатр Семен Глузман під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«У мене немає диплому юриста. Але під час семирічного перебування в таборах я вивчав радянську теорію права. Мені хотілося зрозуміти, за що я сиджу і що я там роблю. Цих знань мені достатньо, щоб оцінити ситуацію в країні сьогодні», - говорить Глузман.

Він зазначив, що після другого Майдану ситуація в країні «викликає страх».

«Руйнація права заключається не в тому, що створюються якісь руйнівні законодавчі та підзаконні акти, а в іншому більш страшному. Наприклад, сьогодні може голосуватися один законопроект, а через місць будуть приймати інший. І ці два закони протирічать один одному. Виникає питання, як це виконати? А про підзаконні акти взагалі говорити не доводиться, бо там кінь не валявся. Така ситуація викликає страх. Адже це погано вплине на громадян. 15 років тому я був упевнений, що право переможе інтригу. А сьогодні я думаю, що інтрига перемогла право», - резюмував дисидент.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: