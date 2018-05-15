  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Відомий дисидент Глузман занепокоєний руйнацією права в Україні

    • Розсилка
    Фото: УНИАН

    Глузман зазначив, що після другого Майдану ситуація в країні «викликає страх»

    Після другого Майдану в Україні відбувається руйнація права. Таку думку висловив відомий дисидент, лікар-психіатр Семен Глузман під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    «У мене немає диплому юриста. Але під час семирічного перебування в таборах я вивчав радянську теорію права.  Мені хотілося зрозуміти, за що я сиджу і що я там роблю. Цих знань мені достатньо, щоб оцінити ситуацію в країні сьогодні», - говорить Глузман.

    Він зазначив, що після другого Майдану ситуація в країні «викликає страх».

    «Руйнація права заключається не в тому, що створюються якісь руйнівні законодавчі та підзаконні акти, а в іншому більш страшному. Наприклад, сьогодні може голосуватися один законопроект, а через місць будуть приймати інший. І ці два закони протирічать один одному. Виникає питання, як це виконати? А про підзаконні акти взагалі говорити не доводиться, бо там кінь не валявся. Така ситуація викликає страх. Адже це погано вплине на громадян. 15 років тому я був упевнений, що право переможе інтригу. А сьогодні я думаю, що інтрига перемогла право», - резюмував дисидент.

    Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:

    Верховна Рада правозахисники права громадян Україна права людини правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ