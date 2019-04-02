Відомий індонезійський острів Комодо закриють для відвідувачів на рік



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Фото: destinations.ch

Туристам, які планували відвідати острів з найбільшими ящірками на Землі у 2020 році, радять переглянути свій маршрут для подорожі Індонезією

Звістка про закриття острова Комодо для відвідування туристами з’явилася у місцевих ЗМІ, як повідомляє CNN.

Рішення ухвалили після зустрічі місцевої адміністрації з представниками міністерства екології та лісового господарства Індонезії. «На нараді зроблено висновок, що острів Комодо буде тимчасово закритий з січня 2020 року», - заявив прес-секретар місцевої адміністрації Маріус Йеламу.

Закриття острова пов’язане зі збільшенням рівня контрабанди: лише за березень з острова вивезли 41-го комодського варана та продали закордон по 500 мільйонів рупій за кожного (близько $35 тисяч).

На період закриття місцева влада розпочне програму збереження, спрямовану на збільшення популяції варанів та збереження їхнього середовища проживання.

Це вже не перший випадок у світі, коли туристичну точку закривають для відвідування через завдану туристами шкоду. Нагадаємо, каліфорнійське місто було змушене закрити пустелю, в якій квітнуть маки.