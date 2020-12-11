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    У світі коронавірус виявили у понад 70,7 млн людей

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    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,5 млн осіб - У світі коронавірус виявили у понад 70,7 млн людей
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,5 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали більше 49,1 млн осіб

    У світі станом на 11 грудня коронавірус зафіксували у 70,7 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 49,1 млн людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 599 122), Індія (9 767 371), Бразилія (6 781 799), Росія (2 546 113) та Франція (2 391 643).

    У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

    Велика Британія (1 792 611);

    • Італія (1 787 147);
    • Іспанія (1 720 056);
    • Аргентина (1 482 216);
    • Колумбія (1 399 911).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (292 001), Бразилії (179 765) та Індії (141 772).

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

    Теги: хвороби вірус коронавірус
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