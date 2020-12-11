У світі коронавірус виявили у понад 70,7 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,5 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали більше 49,1 млн осіб

У світі станом на 11 грудня коронавірус зафіксували у 70,7 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 49,1 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 599 122), Індія (9 767 371), Бразилія (6 781 799), Росія (2 546 113) та Франція (2 391 643).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

Велика Британія (1 792 611);

Італія (1 787 147);

Іспанія (1 720 056);

Аргентина (1 482 216);

Колумбія (1 399 911).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (292 001), Бразилії (179 765) та Індії (141 772).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.