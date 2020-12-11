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    Локдаун: як відбуватиметься навчання в Києві під час січневого карантину

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    З 11 січня столичні школярі будуть на дистанційному навчанні - Локдаун: як відбуватиметься навчання в Києві під час січневого карантину
    З 11 січня столичні школярі будуть на дистанційному навчанні
    Фото з відкритих джерел

    Після зимових канікул школярі розпочнуть навчання в дистанційному режимі

    Після зимових канікул, під час суворого карантину, що уряд планує запровадити з 8 по 24 січня, столичні школярі розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

    «Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ». Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні», – повідомив Кличко. 

    Заклади ж професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 по 24 січня.

    «У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти, – зазначив мер. – Що стосується дитячих садочків – вони працюватимуть у звичному режимі».

    Наразі через коронавірус у Києві закриті на карантин три школи та чотири дитячих садки.

    «На сьогодні в Києві закриті на карантин 3 школи. На дистанційне навчання перевели 836 класів у 250 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1245. Також хворіють понад 1000 педагогів», – сказав мер.

    За його словами, через виявлені випадки вірусу чотири садочки повністю закриті на карантин, а також тимчасово закриті 167 груп у 130 дошкільних навчальних закладах.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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