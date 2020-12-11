Радуцький назвав нові категорії українців, які першими отримають вакцину від Covid-19

4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax

Військові, поліція, лікарі і старші люди – це українці, які отримають щеплення під час першої хвилі вакцинації. Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі програми «Право на владу».

Він додав, що всі вакцини, які купить держава, будуть безкоштовними.

За його словами, 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax.

«Перша хвиля ─ це лікарі, військові, це поліція. Лікарі обов'язково. В першу чергу це медпрацівники, це військові, це поліція, це Національна гвардія і літні люди з групи ризику», ─ сказав Радуцький.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, серед силовиків загалом на коронавірус захворіли 25 тисяч осіб, з них 78 летальних.

Напередодні в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.