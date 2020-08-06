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    Відомий оператор припиняє роботу мережі в дев’яти областях

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    <p>Інтертелеком&nbsp;зосередиться на&nbsp;розвитку елементів нової інфраструктури в&nbsp;регіонах з&nbsp;великою концентрацією абонентської аудиторії</p> - Відомий оператор припиняє роботу мережі в дев’яти областях

    Інтертелеком зосередиться на розвитку елементів нової інфраструктури в регіонах з великою концентрацією абонентської аудиторії

    Обмеження почнуть діяти з 1 вересня

    Оператор Інтертелеком заявив про «обмеження надання своїх послуг» в ряді областей України з 1 вересня.

    Як уточнив НВ представник CDMA-оператора, під «обмеженням надання послуг» слід розуміти «припинення надання послуг з використанням власної радіомережі».

    Згідно із заявою оператора, «обмеження надання послуг» вводиться в Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій і Луганській областях.

    Оператор вже звернувся до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації, з проханням виконати всі відповідні процедури з переоформлення радіочастотного ресурсу, раніше виданого компанії.

    У Інтертелекомі пояснюють своє рішення тривалою ситуацією з карантинними обмеженнями і подальшим поширенням пандемії Covid-19, а також загальною економічною нестабільністю, які не дозволили оператору «реалізувати фінансові домовленості з зацікавленими інвесторами і внести у встановлені терміни оплату вартості ліцензії на використання технології LTE».

    У зв’язку з цим, йдеться в заяві, компанія була змушена переглянути свою стратегію на ринку:

    «Її основними елементами стане відмова від частини радіочастотного спектру, що використовується в даний момент компанією, оптимізація своєї радіо і транспортної мережі в ряді регіонів, а також впровадження та активний розвиток додаткових інноваційних IT сервісів», — йдеться в заяві, опублікованій від імені пресслужби CDMA-оператора.

    Оператор зосередиться на розвитку елементів нової інфраструктури в регіонах з великою концентрацією абонентської аудиторії, а також поліпшенні якісних характеристики уже існуючих голосових і інтернет сервісів.

    Нагадаємо, у квітні Інтертелеком позбавили ліцензії на 4G.

    радіо інтернет технології Україна
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