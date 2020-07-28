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    Технології

    Google прокладе новий інтернет-кабель під водою Атлантичного океану

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    Інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао - Google прокладе новий інтернет-кабель під водою Атлантичного океану
    Інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао

    Новий підводний мережевий кабель з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію

    Компанія Google прокладе під водою Атлантичного океану новий інтернет-кабель, який з’єднає три країни.

    Про це повідомляє BBC із посиланням на компанію.

    «Google оголосила плани про прокладення нового підводного мережевого кабелю, який з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао.

    У компанії стверджують, що новий кабель замінить застарілі, які зазвичай мають 25-річний цикл життя.

    Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року.

    Перший трансатлантичний кабель, прокладений у 1858 році, мав на меті з’єднати США й Велику Британію для комунікацій телеграфом.

    США Google Іспанія інтернет технології Велика Британія
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