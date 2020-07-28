Google прокладе новий інтернет-кабель під водою Атлантичного океану



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Інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао

Новий підводний мережевий кабель з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію

Компанія Google прокладе під водою Атлантичного океану новий інтернет-кабель, який з’єднає три країни.

Про це повідомляє BBC із посиланням на компанію.

«Google оголосила плани про прокладення нового підводного мережевого кабелю, який з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао.

У компанії стверджують, що новий кабель замінить застарілі, які зазвичай мають 25-річний цикл життя.

Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року.

Перший трансатлантичний кабель, прокладений у 1858 році, мав на меті з’єднати США й Велику Британію для комунікацій телеграфом.