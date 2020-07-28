Google прокладе новий інтернет-кабель під водою Атлантичного океану
Новий підводний мережевий кабель з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію
Компанія Google прокладе під водою Атлантичного океану новий інтернет-кабель, який з’єднає три країни.
Про це повідомляє BBC із посиланням на компанію.
«Google оголосила плани про прокладення нового підводного мережевого кабелю, який з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао.
У компанії стверджують, що новий кабель замінить застарілі, які зазвичай мають 25-річний цикл життя.
Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року.
Перший трансатлантичний кабель, прокладений у 1858 році, мав на меті з’єднати США й Велику Британію для комунікацій телеграфом.