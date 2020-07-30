Мінцифри хоче попросити понад 5 млрд для підключення до інтернету населених пунктів



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В Україні 15% населення не має доступу до широкосмугового інтернету, що становить 6,3 мільйона осіб.

Міністерство готує запит до Мінфіну на наступний рік на суму 5,5 млрд грн

Міністерству цифрової трансформації потрібно 5,5 мільярдів гривень на підключення до мережі інтернет населених пунктів, де немає покриття.

Відомство готує відповідний запит до Міністерства фінансів, повідомив заступник міністра з цифрової трансформації Олександр Шелест під час брифінгу.

«Питання скільки потрібно на це грошей… це майже 5,5 мільярдів гривень, з них 3,3 мільярда гривень необхідно виділити для підключення самого каналу до об'єкта та ще 2 - на підключення об’єкта до локальних мереж. Ми вже готуємо запит до Міністерства фінансів на наступний рік», - сказав Шелест.

Урядовець додав, що Мінцифри планує профінансувати підключення закладів соціальної інфраструктури до інтернету.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що в Україні 15% населення не має доступу до широкосмугового інтернету, що становить 6,3 мільйона осіб.

Як повідомлялося, з початку липня уряд розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Міністерство зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу, а також єдині стандарти щодо впровадження е-послуг, стимулювати використання IT-технологій у різних сферах.