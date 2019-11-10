Відомий письменник закликав українців підтримувати нове українське кіно, а не слухати «фейсбучний психоз»



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Василь Шкляр: щоб на широкий екран виходили шедеври, треба зняти бодай сотні фільмів на достатніх бюджетах, а не десятки на символічних

Василь Шкляр: українські кіномитці за сміховинні гроші знімають повнометражні картини, сказати криве слово про наше кіно у мене не повернеться язик

Письменник Василь Шкляр намагається не пропустити жодного українського фільму і ніколи не пристає до фейсбучного психозу, де часто критикують нові фільми. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Шкляр переконаний: щоб на широкий екран виходили шедеври, треба зняти бодай сотні фільмів на достатніх бюджетах, а не десятки на символічних.

«Зі свого досвіду знаю, як через брак коштів урізаються важливі сцени, як прораховується кожна епізодична роль, кожна локація. Колись наші повстанські отамани хвалилися, що їхні бойові коні були настільки витривалими, що творили дива на мізерному фуражі. Тобто теж були голодні й холодні, як їхні вершники, а в бою переймалися запалом боротьби і невідь-звідки черпали дивовижну енергію. Так і українські кіномитці. За сміховинні гроші знімають повнометражні картини. Сказати криве слово про наше кіно у мене не повернеться язик», - наголосив письменник.

«Кожна робота стає нашим спільним досвідом. Тобто лягає у підмурівок майбутньої української кіноіндустрії, яка, сподіваюся, колись розквітне. Незалежно від державної підтримки. Бо ця підтримка, як тепер бачимо, дуже мінлива, у кожної влади своє бачення і розуміння, що є добре, а що погано», - підсумував письменник.

Шкляр розповів, що у нього вже придбали права на екранізацію роману «Самотній вовк» («Елементал»), ведуться перемовини щодо інших творів. Практично до кожного його роману кіношники виявляли зацікавлення, починаючи з «Ключа». Але все впиралося в проблему фінансування.

Як відомо, роман «Чорний ворон» Василя Шкляра описує боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-их роках. Книжка набула великого розголосу та стала бестселером.

За місяць на широких екранах з’явиться фільм «Чорний Ворон», знятий за однойменним романом. У зв’язку з цим письменник застеріг своїх читачів, аби вони не ототожнювали кінофільм із книжкою, оскільки це різні твори.