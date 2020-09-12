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    Політика

    Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

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    <p>Зеленський&nbsp;призначив&nbsp;Прокопенка очільником Чернігівської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року</p> - Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

    Зеленський призначив Прокопенка очільником Чернігівської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року

    «Я фактично позбавлений впливу на кадрову політику» – Прокопенко

    Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку.

    Про це Прокопенко повідомив у Facebook.

    «Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА.

    Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу», – пояснив голова ОДА.

    «Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати», написав Прокопенко.

    Нагадаємо, 1 листопада 2019 року, президент Володимир Зеленський призначив Прокопенка очільником Чернігівської обласної державної адміністрації.

    кадрові зміни Чернігівщина президент
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