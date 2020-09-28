Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Чернігівської ОДА



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Анна Коваленко

Уряд погодив кандидатуру Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації

Кабінет міністрів України провів сьогодні позачергове засідання. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим, було прийнято рішення про звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА.

А Володимира Купрія звільнили з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби.

«Погодити призначення: Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що голова Чернігівської ОДА подав у відставку.

Також, Кабмін звільнив голову Чернігівської облдержадміністрації.