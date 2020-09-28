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    Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Чернігівської ОДА

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    Анна Коваленко - Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Чернігівської ОДА
    Анна Коваленко

    Уряд погодив кандидатуру Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації

    Кабінет міністрів України провів сьогодні позачергове засідання. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

    Разом з тим, було прийнято рішення про звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА.

    «Погодити призначення: Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що голова Чернігівської ОДА подав у відставку

    Також, Кабмін звільнив голову Чернігівської облдержадміністрації.

    Кабмін Facebook уряд звільнення
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