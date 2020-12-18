Путінська вакцина не врятувала. Депутат Держдуми помер від коронавірусу

Валентин Шурчанов став другим комуністом у російській Держдумі, який помер від коронавірусу

У Росії депутат Держдуми заступник керівника фракції «Комуністична партія РФ» Валентин Шурчанов помер від коронавірусу. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на лідера російських комуністів Геннадія Зюганова.

Зазначається, що він став другим депутатом з фракції КПРФ, який помер від коронавірусу.

«Шурчанову було 74 роки. Він важко хворів три тижні», ─ сказав Зюганов.

Однопартієць Шурчанова Микола Коломійцев повідомив, що Шурчанова умовляли лягти до лікарні.

«Він тиждень лежав у реанімації, а потім на ШВЛ. Валентин Шурчанов був дуже грамотною людиною, професіоналом. Треба відзначити, що він колишній голова Верховної ради Чувашії», ─ зазначив він.

Шурчанов став другим депутатом Держдуми, який помер від корона вірусу, у вересні через Covid-19 помер ще один комуніст Ваха Агаєв.

15 грудня спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що за час пандемії перехворіли коронавірусом або знаходяться в лікарні 157 депутатів. П'ятеро з них заразилися коронавірусом повторно, всі в віковій групі ризику.

Як повідомлялося, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

Також нагадаємо, що колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак повідомив про приватне щеплення від коронавірусу російською вакциною на Західній Україні.