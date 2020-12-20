Уряд назвав число медиків, які загинули від коронавірусу

З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло три сотні медиків. При цьому лише 53 випадки кваліфі

З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло три сотні медиків. При цьому лише 53 випадки кваліфі

Компенсації загиблим затримуються, бо не можуть знайти родичів

З понад трьохсот смертей медпрацівників, що сталися в країні останнім часом, наразі підтверджено лише лише 53 летальних випадки, причиною яких став Covid-19. Виплати в 1,5 мільйона гривень держава робить, але часто немає кому їх направляти. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

«У нас є фонд соцстрахування, туди були перераховані величезні гроші, понад 1,5 млрд, ми ввели новий вид лікарняного по самоізоляції, плюс там є підтримка медиків, підтримка по інвалідності»,– сказала Лазебна.

За її словами, з виплатами сім'ям померлих лікарів є деякі складнощі.

«Друга програма – 1,5 млн сім'ям загиблих медиків, померло понад 300 осіб, провели розслідування, такі розслідування часто пов'язані з бюрократичними складнощами. Підтверджено 53 випадки Covid-19, і ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, акти приходять, починаємо шукати, а родичів немає», – говорить чиновниця.

Також сьогодні стало відомо, в яких областях кількість зайнятих ліжок для хворих на Covid-19 перевищує 50%.