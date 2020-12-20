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    Уряд назвав число медиків, які загинули від коронавірусу

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    <span class="tojvnm2t a6sixzi8 abs2jz4q a8s20v7p t1p8iaqh k5wvi7nf q3lfd5jv pk4s997a bipmatt0 cebpdrjk qowsmv63 owwhemhu dp1hu0rb dhp61c6y iyyx5f41">З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло три сотні медиків. При цьому лише 53 випадки кваліфі - Уряд назвав число медиків, які загинули від коронавірусу
    З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло три сотні медиків. При цьому лише 53 випадки кваліфі
    Фото з відкритих джерел

    Компенсації загиблим затримуються, бо не можуть знайти родичів

    З понад трьохсот смертей медпрацівників, що сталися в країні останнім часом, наразі підтверджено лише лише 53 летальних випадки, причиною яких став Covid-19. Виплати в 1,5 мільйона гривень держава робить, але часто немає кому їх направляти. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

    «У нас є фонд соцстрахування, туди були перераховані величезні гроші, понад 1,5 млрд, ми ввели новий вид лікарняного по самоізоляції, плюс там є підтримка медиків, підтримка по інвалідності»,– сказала Лазебна.

    За її словами, з виплатами сім'ям померлих лікарів є деякі складнощі.

    «Друга програма – 1,5 млн сім'ям загиблих медиків, померло понад 300 осіб, провели розслідування, такі розслідування часто пов'язані з бюрократичними складнощами. Підтверджено 53 випадки Covid-19, і ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, акти приходять, починаємо шукати, а родичів немає», – говорить чиновниця.

    Також сьогодні стало відомо, в яких областях кількість зайнятих ліжок для хворих на Covid-19 перевищує 50%.

    Теги: медицина коронавірус Марина Лазебна
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