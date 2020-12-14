У світі зафіксована перша смерть від коронавірусу серед лідерів держав

Коронавірус у 52-річного Мандвуло Амброуз Дламіні виявили ще в середині листопада

Жертвою Covid-19 серед лідерів держав став прем'єр-міністр Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні

Першою жертвою Covid-19 серед лідерів держав став прем'єр-міністр Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні (Ambrose Dlamini). Про це пише Daily Mail в понеділок, 14 грудня.

Зазначається, що коронавірус у 52-річного політика виявили ще в середині листопада, однак тоді заявлялося, що ніяких симптомів захворювання у нього не спостерігається і він відчуває себе добре.

«На початку грудня стан Дламіні різко погіршився і його госпіталізували до сусідньої південно-африканської республіки. Там прем'єр провів близько двох тижнів, після чого помер», ─ йдеться у повідомленні.

Король Есватіні Мсваті III висловив свої співчуття з приводу смерті політика.

Дламіні народився в 1968 році в селі Мбекельвені в центральній частині Есватіні, що носила в той час назву Свазіленд. Довгий час працював в банківських структурах, пост глави уряду країни займав з жовтня 2018 року.

Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Також на Covid-19 перехворіли прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон і РФ Михайло Мішустін.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 грудня коронавірус зафіксували у 72,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали майже 51 млн людей. Також за минулу добу виявили 537 361 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 169 809 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.