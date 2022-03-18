Україна залучатиме досвідчених пілотів-випускників проти російської авіації

За час війни українські військові знищили 93 ворожих літака і 112 гелікоптерів

Повітряні сили, які обороняють українське небо від російської авіації, розраховують на поставку радянських літаків (МіГ-29, Су-24 і Су-25), а також західних (вживані F-15 та F-16). Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

«Якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча би дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їхнє озброєння допоможе на рівні битися в небі із переважаючою кількістю російської авіації. Американці запитують: хто ж на них буде літати? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військоматах. Пілоти є, літаків на всіх не вистачає», – заявив спікер командування Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, якщо Україна отримала вказані літаки, то протягом двох-трьох тижнів перевчить своїх пілотів. Зокрема, льотчики пройдуть підготовку в різних країнах, де є авіаційні тренажери, потім відпрацюють справжні польоти і можуть іти в бій.

Крім цього, країни Варшавського договору нададуть Україні системи ППО, зокрема, С-300 та «Буки».

«Хотілося би отримати і сучасні мобільні системи середньої дальності. Працювати на них набагато простіше, аніж на радянських. Скільки би хто не говорив, що вони надто складні для українських бійців, профільним зенітникам не так важко швидко розібратися що там до чого. Це нам би дуже допомогло контролювати український повітряний простір», – наголосив Юрій Ігнат.

Всього на початок війни Росія направила для нападу на Україну 450 літаків і 250 гелікоптерів. Згідно з останнім зведенням Генштабу, знищено 93 ворожих літака і 112 гелікоптерів. Це без урахування втрат, які зазнав ворог сьогодні протягом дня.

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.