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    Думки вголос

    Німецький фашизм минулого толерує нинішній російський?

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    У Шольца теж є свої соловйови і скабєєви - Німецький фашизм минулого толерує нинішній російський?
    У Шольца теж є свої соловйови і скабєєви
    фото: welt.de

    Лише путін і росія несуть відповідальність за мирні жертви в Україні

    Слідом за Шольцем, який працює канцлером у Німеччині та переживає, щоб у росіян все будо добре з їх сприйняттям у світі, включились і його «пропагандисти».

    Так, очевидно, у Шольца теж є свої соловйови і скабєєви. Бо вже вчора в ефірі, на якому був наш посол Мельник (ток-шоу «Maybrit Illner»), ведучий сформулював до нього питання наступним чином:

    «Чи існує для України межа у кількості жертв серед мирних жителів, які Ви ще готові допустити?»

    На що посол Мельник відповів дуже правильно:

    «Це питання є настільки цинічним, що я Вам на нього не дам жодної відповіді. Лише путін і росія несуть відповідальність за ці мирні жертви, а не ми. Ми не зробимо нашим німецьким друзям подарунок і не здамося лише для того, щоб ви не бачили всі ці жахливі картинки страждань».

    Сьогодні цю відповідь Мельника опублікували майже всі німецькі видання.

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    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Німецький фашизм минулого толерує нинішній російський?