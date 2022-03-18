Німецький фашизм минулого толерує нинішній російський?

У Шольца теж є свої соловйови і скабєєви

Лише путін і росія несуть відповідальність за мирні жертви в Україні

Слідом за Шольцем, який працює канцлером у Німеччині та переживає, щоб у росіян все будо добре з їх сприйняттям у світі, включились і його «пропагандисти».

Так, очевидно, у Шольца теж є свої соловйови і скабєєви. Бо вже вчора в ефірі, на якому був наш посол Мельник (ток-шоу «Maybrit Illner»), ведучий сформулював до нього питання наступним чином:

«Чи існує для України межа у кількості жертв серед мирних жителів, які Ви ще готові допустити?»

На що посол Мельник відповів дуже правильно:

«Це питання є настільки цинічним, що я Вам на нього не дам жодної відповіді. Лише путін і росія несуть відповідальність за ці мирні жертви, а не ми. Ми не зробимо нашим німецьким друзям подарунок і не здамося лише для того, щоб ви не бачили всі ці жахливі картинки страждань».

Сьогодні цю відповідь Мельника опублікували майже всі німецькі видання.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.