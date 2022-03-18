Зеленський повідомив, коли Україна отримає висновок Єврокомісії щодо членства в ЄС

Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України про членство в Євросоюзі протягом кількох місяців. Про це він написав у Twitter після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети», – написав глава держави.

Нагадаємо, у Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, на якому вони визнали європейські прагнення та європейський вибір України і запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на вступ у ЄС.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

До слова, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків.