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    Зеленський повідомив, коли Україна отримає висновок Єврокомісії щодо членства в ЄС

    Зеленський повідомив, коли Україна отримає висновок Єврокомісії щодо членства в ЄС
    фото з відкритих джерел

    Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України про членство в Євросоюзі протягом кількох місяців. Про це він написав у Twitter після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

    «Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети», – написав глава держави.

    Нагадаємо, у Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, на якому вони визнали європейські прагнення та європейський вибір України і запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на вступ у ЄС.

    Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

    Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

    До слова, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків.

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія Європарламент саміт війна Франція Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський повідомив, коли Україна отримає висновок Єврокомісії щодо членства в ЄС