Через війну в Україні криза у німецькій економіці продовжиться і у другому кварталі

Рецесія у німецькій економіці може продовжитися до кінця травня

Німецькі економісти прогнозують продовження проблем у вітчизняній економіці через російсько-українську війну. Про це пише DW.

Зокрема, Інститут макроекономіки та дослідження кон'юнктури (ІМК) зазначає, що період підвищеної кон’юнктурної невпевненості затягнеться на німецькому ринку аж до кінця травня.

«Багато чого вказує на те, що інфляція, спричинена ціновим шоком на енергоносії через російське вторгнення і яка і так уже перебувала на високому рівні, лише прискориться», – заявив директор ІМК Себастьян Дульєн.

Разом з тим, експерти зазначають, що економіка Німеччини почала скорочення у першому кварталі 2022 року і без впливу конфлікту між Росією та Україною.

Втім, пояснив директор Німецького інституту економічних досліджень Марсель Фрацшер, «з урахуванням війни рецесія може тривати і в другому кварталі. Якщо ситуація заспокоїться, то рецесія залишиться короткостроковою та м'якою».

Нагадаємо, раніше віцепремєр та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна вже до осені має повністю відмовитися від вугілля з Росії, а до кінці року – стати майже незалежною від російської нафти.

А пізніше він визнав помилки у політиці Європи щодо України – зокрема, помилкою було тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна.