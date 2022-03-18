Ворог уже втратив понад 14 тис. особового складу та 112 гелікоптерів – Генштаб
Точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 18 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 14 200 осіб
- танків – 450 одиниці
- бойових броньованих машин – 1 448 одиниць
- артилерійських систем – 205 одиниця
- РСЗВ – 72 одиниць
- засоби ППО – 43 одиниць
- літаків – 93 одиниця
- вертольотів – 112 одиниць
- автомобільної техніки – 879 одиниць
- кораблі / катери – 3 одиниці
- цистерн з ПММ – 60 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 одиниць
- спеціальна техніка – 11.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Ворог продовжує нести втрати.