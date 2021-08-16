Відсьогодні Молдова змінила правила в'їзду у країну: що потрібно знати

Однак, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію

У Молдові оновили правила в'їзду через поширення коронавірусу

З 16 серпня у Молдові набирають чинності нові правила в'їзду. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

Так, для перетину кордону необхідно пред'явити Covid-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесення коронавірусу.

Крім того, для перетину кордону Молдови можна надати один з наступних документів:

сертифікат про повну вакцинацію;

ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 до в'їзду у країну;

антиген-тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин;

довідку про перенесений Covid за останні пів року (починаючи з 15 дня після одужання), або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів.

Однак, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання і громадян, які приїжджають на лікування.

Крім цього, після 7 днів самоізоляції можна здати ПЛР-тест або антиген-тест на Covid-19 і, якщо він негативний, то завершити карантин.

Вказано, що з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пускати тільки мандрівників, а тих, хто проводжає до будівлі пускати не будуть.

Нагадаємо, що із 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.