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    Відсьогодні Молдова змінила правила в'їзду у країну: що потрібно знати

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    Однак, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію - Відсьогодні Молдова змінила правила в'їзду у країну: що потрібно знати
    Однак, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію
    Фото з відкритих джерел

    У Молдові оновили правила в'їзду через поширення коронавірусу

    З 16 серпня у Молдові набирають чинності нові правила в'їзду. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

    Так, для перетину кордону необхідно пред'явити Covid-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесення коронавірусу.

    Крім того, для перетину кордону Молдови можна надати один з наступних документів:

    • сертифікат про повну вакцинацію;
    • ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 до в'їзду у країну;
    • антиген-тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин;
    • довідку про перенесений Covid за останні пів року (починаючи з 15 дня після одужання), або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів.

    Однак, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання і громадян, які приїжджають на лікування.

    Крім цього, після 7 днів самоізоляції можна здати ПЛР-тест або антиген-тест на Covid-19 і, якщо він негативний, то завершити карантин.

    Вказано, що з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пускати тільки мандрівників, а тих, хто проводжає до будівлі пускати не будуть.

    Нагадаємо, що із 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

    Теги: Молдова аеропорт карантин кордон коронавірус
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    Відсьогодні Молдова змінила правила в'їзду у країну: що потрібно знати