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    За добу в Києві понад пів сотні нових випадків Covid-19

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    У столичних лікарнях спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус - За добу в Києві понад пів сотні нових випадків Covid-19
    У столичних лікарнях спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у столиці від ускладнень хвороби померли три особи

    За минулу добу, 15 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 59 осіб. Це на 28 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 14 серпня було 87 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 221 275 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 214 089 осіб (за добу 15 серпня – 47)
    • померли 5 261 особа (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 702 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 17 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 42 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125 098 осіб (за добу 15 серпня – 6)
    • померли 2 782 особи (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 266 329 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 15 серпня зафіксовано 417 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

    Нагадаємо, за добу 14 серпня в Києві було виявлено 87 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві понад пів сотні нових випадків Covid-19