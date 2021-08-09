Угорщина послабила правила в’їзду для українців

Відтепер тест чи сертифікат – лише для авіамандрівників

Для тих, хто прилетить літаком, необхідно не пізніше 72 годин на момент в’їзду зробити ПЛР-тест

Із 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це повідомляє Консульська служба МЗС України.

Відповідно до Кодексу Шенгенських кордонів, для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги наявності біометричного паспорта/візи, медичної страховки, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення.

Для тих, кто в’їжджатиме до країни авіаційним транспортом, додатково вимагається негативний результат тестування на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).

Під час транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, які підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

Нагадаємо, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді почало видавати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу громадянам України. Їх можуть отримати люди, які вакцинувалися на території Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема, і для українців, які проживають на Закарпатті.

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