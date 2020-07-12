Розпуск парламенту, відставка уряду чи президента? Експерти спрогнозували наслідки нинішньої кризи



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Місцеві вибори планують призначити на 25 жовтня 2020 року.

Експерти з різних регіонів країни оцінили ймовірність дострокових виборів парламенту і президента

Наприкінці нинішнього роки чи на початку наступного року можливі дочасні парламентські вибори та цілком вірогідна відставку уряду. Такий прогноз озвучив директор Інституту світової політики Євген Магда у матеріалі «Главкому» «Місцеві вибори-2020. Погляд з Києва, Харкова, Львова та Донбасу».

«Дострокові президентські вибори залежать від масштабу викликів, адже Україна і надалі перебуває в стані економічної кризи, яка поглиблюється», – підкреслив експерт.

Директор з досліджень Європейської експертної асоціації Марія Авдєєва також вважає, що політична криза найближчим часом буде поглиблюватися. «Це безумовно, вплине на рейтинг президентської політичної сили і змусить «Слугу народу» шукати союзників, ризикуючи значними репутаційними втратами. Головне при цьому – не допустити таких союзів, які можуть бути використані силами, що стоять проти національних інтересів України. Для мене очевидним є одне – подальше розхитування ситуації в Україні є одним з пріоритетних завдань Кремля», – зазначила Авдєєва.

Натомість шеф-редактор Інформаційної агенції «Західний інформаційний фронт» Юрій Кміть впевнений, що незабаром буде відставка уряду. «В цій конфігурації політичної системи діючому президенту потрібні якісні технічні та ефективні виконавці його особистої політики, а не особи, які бачать свою майбутню політичну перспективу. Тому уряди будуть мінятися швидко. Дострокових виборів у Верховну Раду чи дочасних президентських виборів не буде. Немає логіки, потреби та підстав. Адже зрозуміло, що у наступній Верховній Раді буде менша фракція «Слуга Народу», а більші «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність» . А кому це потрібно? Президенту? Ні, звичайно. Думаю, що діючому президенту вистачить глузду маневрувати так, щоб не провокувати третього Майдану та силового сценарію дострокових виборів. Такий сценарій є найгіршим для української держави», – зазначив експерт.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли проєкт постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.