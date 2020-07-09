Стали відомі кандидатури на посаду оборонного віцепрем’єра. Президенту подобається одна, депутатам – інша



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В Україні має з’явитися Міністерство оборонно-промислового комплексу

Комісія на чолі з президентом обговорила кілька кандидатур. Президент схиляється до менеджера, який працює на росіян?

Віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави. Про це «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді.

Зокрема, за словами співрозмовника, минулого четверга відбулося засідання комісії з вибору нового віцепрем’єр-міністра. Головою комісії виступив президент України, а участь у голосуванні взяли глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, глава СБУ Іван Баканов, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін, профільний заступник глави Офісу президента України Роман Машовець, а також ще два народних депутати – голови комітетів парламенту.

Під час голосування розглядалося чотири кандидатури, при цьому Олега Уруського серед них не було.

Зокрема, розглядалися:

завідувач відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента Сергій Тихонов,

голова правління ПАТ «ФЕД» Віктор Попов,

директор заводу «Іскра» Юрій Пащенко,

колишній перший заступник міністра інформаційної політики Віталій Немілостівий.

Під час голосування, за словами джерела, найбільше голосів (порівну) отримали Сергій Тихонов та Віктор Попов. Водночас, наступного дня президент окремо зустрівся з Олегом Уруським, який свого часу очолював Державне космічне агентство, а також був першим заступником міністра промислової політики України. За словами джерела, найбільше президенту сподобалась кандидатура Уруського. Водночас, співрозмовник повідомив, що до цієї кандидатури критичне ставлення у профільного комітету парламенту, більшість його членів мають своє бачення кандидатури віцепрем’єра.

Відомо, що в Україні запроваджується реформа оборонно-промислового комплексу (ОПК) та створюється окреме міністерство, яке буде опікуватися оборонною промисловістю. Відповідно до рішення президента України Володимира Зеленського, очолюватиме таке міністерство міністр - віцепрем’єрміністр з питань ОПК. Експерти наполягали на тому, щоб таке міністерство з’явилося ще в 2013 році для того, щоб уся господарська діяльність оборонної промисловості координувалася урядом, а в Україні дійсно з’явилася військово-технічна політика. Таке міністерство як центральний орган виконавчої влади передбачає й прийнятий у 2018 році закон України «Про національну безпеку».

На початку червня ц.р. стали відомі подробиці масштабної реформи ОПК в Україні, в результаті якої в державі має з’явитися нове міністерство ОПК та агентство з розвитку оборонних технологій. Трансформація має відбутися менш ніж за півтора року.