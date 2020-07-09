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    Політика

    Стали відомі кандидатури на посаду оборонного віцепрем’єра. Президенту подобається одна, депутатам – інша

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    В Україні має з&rsquo;явитися Міністерство оборонно-промислового комплексу&nbsp; - Стали відомі кандидатури на посаду оборонного віцепрем’єра. Президенту подобається одна, депутатам – інша
    В Україні має з’явитися Міністерство оборонно-промислового комплексу 

    Комісія на чолі з президентом обговорила кілька кандидатур. Президент схиляється до менеджера, який працює на росіян?

    Віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави. Про це «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді.

    Зокрема, за словами співрозмовника, минулого четверга відбулося засідання комісії з вибору нового віцепрем’єр-міністра. Головою комісії виступив президент України, а участь у голосуванні взяли глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, глава СБУ Іван Баканов, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки  Олександр Завітневич, перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін, профільний заступник глави Офісу президента України Роман Машовець, а також ще два народних депутати – голови комітетів парламенту.

    Під час голосування розглядалося чотири кандидатури, при цьому Олега Уруського серед них не було.

    Зокрема, розглядалися:

    • завідувач відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента Сергій Тихонов,
    • голова правління ПАТ «ФЕД» Віктор Попов,
    • директор заводу «Іскра» Юрій Пащенко,
    • колишній перший заступник міністра інформаційної політики Віталій Немілостівий.

    Під час голосування, за словами джерела, найбільше голосів (порівну) отримали Сергій Тихонов та Віктор Попов. Водночас, наступного дня президент окремо зустрівся з Олегом Уруським, який свого часу очолював Державне космічне агентство, а також був першим заступником міністра промислової політики України. За словами джерела, найбільше президенту сподобалась кандидатура  Уруського. Водночас, співрозмовник повідомив, що до цієї кандидатури критичне ставлення у профільного комітету парламенту, більшість його членів мають своє бачення кандидатури віцепрем’єра.

    Відомо, що в Україні запроваджується реформа оборонно-промислового комплексу (ОПК) та створюється окреме міністерство, яке буде опікуватися оборонною промисловістю. Відповідно до рішення президента України Володимира Зеленського, очолюватиме таке міністерство міністр - віцепрем’єрміністр з питань ОПК. Експерти наполягали на тому, щоб таке міністерство з’явилося ще в 2013 році для того, щоб уся господарська діяльність оборонної промисловості координувалася урядом, а в Україні дійсно з’явилася військово-технічна політика. Таке міністерство як центральний орган виконавчої влади передбачає й прийнятий у 2018 році закон України «Про національну безпеку».

    На початку червня ц.р. стали відомі подробиці масштабної реформи ОПК в Україні, в результаті якої в державі має з’явитися нове міністерство ОПК та агентство з розвитку оборонних технологій. Трансформація має відбутися менш ніж за півтора року.

    Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.

    Також повідомлялося, що у рамках реформи ОПК в РНБО планують ліквідувати концерн «Укроборонпром».

     Читайте також: «Укроборонпром» після Свинарчуків. Що змінилось за перший рік Зеленського
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