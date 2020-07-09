Стали відомі кандидатури на посаду оборонного віцепрем’єра. Президенту подобається одна, депутатам – інша
Комісія на чолі з президентом обговорила кілька кандидатур. Президент схиляється до менеджера, який працює на росіян?
Віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави. Про це «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді.
Зокрема, за словами співрозмовника, минулого четверга відбулося засідання комісії з вибору нового віцепрем’єр-міністра. Головою комісії виступив президент України, а участь у голосуванні взяли глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, глава СБУ Іван Баканов, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін, профільний заступник глави Офісу президента України Роман Машовець, а також ще два народних депутати – голови комітетів парламенту.
Під час голосування розглядалося чотири кандидатури, при цьому Олега Уруського серед них не було.
Зокрема, розглядалися:
- завідувач відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента Сергій Тихонов,
- голова правління ПАТ «ФЕД» Віктор Попов,
- директор заводу «Іскра» Юрій Пащенко,
- колишній перший заступник міністра інформаційної політики Віталій Немілостівий.
Під час голосування, за словами джерела, найбільше голосів (порівну) отримали Сергій Тихонов та Віктор Попов. Водночас, наступного дня президент окремо зустрівся з Олегом Уруським, який свого часу очолював Державне космічне агентство, а також був першим заступником міністра промислової політики України. За словами джерела, найбільше президенту сподобалась кандидатура Уруського. Водночас, співрозмовник повідомив, що до цієї кандидатури критичне ставлення у профільного комітету парламенту, більшість його членів мають своє бачення кандидатури віцепрем’єра.
Відомо, що в Україні запроваджується реформа оборонно-промислового комплексу (ОПК) та створюється окреме міністерство, яке буде опікуватися оборонною промисловістю. Відповідно до рішення президента України Володимира Зеленського, очолюватиме таке міністерство міністр - віцепрем’єрміністр з питань ОПК. Експерти наполягали на тому, щоб таке міністерство з’явилося ще в 2013 році для того, щоб уся господарська діяльність оборонної промисловості координувалася урядом, а в Україні дійсно з’явилася військово-технічна політика. Таке міністерство як центральний орган виконавчої влади передбачає й прийнятий у 2018 році закон України «Про національну безпеку».
На початку червня ц.р. стали відомі подробиці масштабної реформи ОПК в Україні, в результаті якої в державі має з’явитися нове міністерство ОПК та агентство з розвитку оборонних технологій. Трансформація має відбутися менш ніж за півтора року.
Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.
Також повідомлялося, що у рамках реформи ОПК в РНБО планують ліквідувати концерн «Укроборонпром».