РНБО готується до втручання Росії у місцеві вибори в Україні



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РНБО готова протистояти загрозам із кіберпростору

У РНБО не виключають кібератак із Росії і спроб маніпулювання суспільною свідомістю громадян України

Рада національної безпеки і оборони України готова протистояти втручанню Росії у місцеві вибори в Україні в 2020 році. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомляє пресслужба Радбезу.

Учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи і потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів.

У заході взяли участь представники ЦВК, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної поліції України, Національного банку України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, розвідувальних органів.

«Ми готові протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда. Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені», - сказав Демидюк.

За результатами обговорення учасники засідання запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак, забезпечення сталого та надійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії.

До слова, на початку липня на український оборонний концерн «Укроборонпром» вчинили хакерську атаку. Концерн намагалися заразити вірусом типу троян.