«Кримський титан» здійснює шкідливий вплив на довкілля, - глава Херсонської ОДА



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Завод «Кримський титан»

На територію Херсонщини викиди доходять у вигляді туману, конденсату

Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську своєю господарською діяльністю здійснює шкідливий вплив на довкілля.

Про це в ефірі «Еспресо.TV» розповів голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

«Вже є перші висновки, які ми можемо оголосити. Шкідливий вплив на довкілля здійснює своєю господарською діяльністю сам завод «Титан». З 23 серпня почалися такі випадки. На територію Херсонщини викиди доходять у вигляді туману, конденсату. Було обстежено 700 дітей, які живуть у населених пунктах біля можливої зони ураження. У 12 дітей завтра будуть взяті більш детальні аналізи», - сказав Гордєєв.

За його словами, окупаційна влада заявляла, що закриє на деякий час завод «Кримський Титан», але цього не сталося, завод працює.

«Окупаційна влада Криму розповсюджує версію, що отруйні випаровування нібито йдуть від кислотного накопичувача. Але ця версія не підтверджується Підтверджується версія, що це безпосередньо викиди з заводу Титан», - додав Гордєєв.

Напередодні розвідка назвала винних у екологічній катастрофі в окупованому Криму.

Сьогодні на адмінмежі з Кримом зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості до заводу Кримський титан» в окупованому Армянську.

Напередодні Слободян заявив, що прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.