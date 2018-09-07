Біля окупованого Криму отруїлися 37 українських прикордонників



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За два дні лікарі оглянули більше 800 чоловік

На півдні Херсонської області отруїлися 37 прикордонників через викиди на заводі Кримський титан в анексованому Криму. Про це сказав глава Херсонської облдержадмінітраціі Андрій Гордєєв, повідомляє Khersonline в п'ятницю, 7 вересня.

«Вчора змінився вітер і зачепив КПВВ Каланчак і Чаплинка. 37 прикордонників отримали отруєння, п'ятеро спрямовані в госпіталь в Одесу. З метою недопущення ситуації було прийнято рішення про тимчасове закриття обох КПВВ», - додав Гордєєв.

За його словами, причин для паніки в Херсонській області немає.

«Два дні працювала бригада лікарів, оглянули вони більше 800 чоловік. У 16 дітей були схожі симптоми, але діагноз не підтвердився», - додав глава регіону.

Нагадаємо, освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом.

Напередодні глава Нацполіції Сергій Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»

Нагадаємо, що на межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.