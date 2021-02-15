Суд зняв з Гримчака електронний браслет

аступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак повідомив. що чекає на продовження справи

Колишній з аступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак повідомив. що чекає на продовження справи

Поки зі сторони звинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків Гримчака

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак не зобов’язаний носити електронний браслет та може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов’язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили у пресслужбі ВАКС.

«Вчора (14 лютого – ред.) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет – ред.)», – заявили у ВАКС.

У суді зазначили, що поки зі сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте таким правом прокурори можуть скористатися.

«Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина», – написав з цього приводу Гримчак.

Додамо, що у грудні 2020 року Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.