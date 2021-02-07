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    Протести у Росії: суд покарав німого чоловіка за «скандування гасел»

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    <p>Затриманий росіянин є інвалідом третьої групи і не може говорити</p> - Протести у Росії: суд покарав німого чоловіка за «скандування гасел»

    Затриманий росіянин є інвалідом третьої групи і не може говорити

    Фото ілюстративне

    Чоловіка затримали, коли він намагався показати поліцейським, що не чує

    Суд у російському Санкт-Петербурзі оштрафував на 5 тисяч рублів (близько 1,8 тисячі гривень) місцевого жителя Євгена Агафонова за статтею про порушення порядку проведення публічного заходу.

    Про це повідомляє телеграм-канал «Апологія протесту».

    У протоколі, який склала поліція, мовиться, що він «спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла». При цьому Агафонов є інвалідом третьої групи по слуху і не може говорити.

    Як повідомляє російська служба «Радіо Свобода», у день затримання чоловік йшов до магазину. Агафонов стверджує, що про акцію нічого не знав. Його затримали, коли він намагався показати поліцейським, що не чує.

    У відділі Агафонов провів дев’ять годин, йому не надали перекладача. Адвокат затриманого уточнив, що його підзахисний не розумів роз'яснення поліцейських і не знав, які у нього права і обов'язки.

    Зазначимо, у Росії раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння. Йому було 55 років. 

    Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний

    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

    Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

    Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

    Теги: Росія суд акція арешт адвокат протест штраф поліція
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