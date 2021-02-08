Знову рекорд: курс біткоїна сягнув більше 43 тисяч доларів за монету

Bitcoin злетів сьогодні до $43,6, побивши попередній рекорд у $41,9 тис

Криптовалюта подорожчала завдяки Ілону Маску, котрий інвестував в біткоїни 1,5 мільярдів доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin 8 лютого підскочила майже на 11% і перевищила позначку у $43 тис., що стало новим історичним максимумом.

Про це свідчать дані на порталі CoinDesk.

Це сталося після того, як компанія Tesla повідомила в системі розкриття інформації для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що минулого місяця інвестувала $1,5 млрд у найпопулярнішу в світі криптовалюту.

Виробник електромобілів оголосив про інвестиції через 10 днів після того, як його засновник і гендиректор Ілон Маск додав тег #bitcoin на своїй сторінці в Twitter, що призвело до зростання біткоїна в цей день повідомляє Reuters.

Tesla також заявила про плани «у найближчому майбутньому» почати приймати біткоїни в якості плати за свої продукти. Tesla зазначає, що в рамках цих правил може інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF та інші інструменти.

Ця новина змусила Bitcoin злетіти сьогодні до $43,6, побивши попередній рекорд у $41,9 тис.

У 2020 році ціна біткоїна зросла на понад 300%, а на початку січня – ще на 40%, досягнувши максимуму в понад $38,5 тисяч. Після цього біткоїн впав на 20% без очевидних причин.

Після різкого зростання біткоїна британський фінансовий регулятор (FCA) та ЄЦБ закликали до суворішого контролю ринку криптовалют.