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    Економіка та фінанси

    Знову рекорд: курс біткоїна сягнув більше 43 тисяч доларів за монету

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    Bitcoin злетів сьогодні до $43,6, побивши попередній рекорд у $41,9 тис - Знову рекорд: курс біткоїна сягнув більше 43 тисяч доларів за монету
    Bitcoin злетів сьогодні до $43,6, побивши попередній рекорд у $41,9 тис

    Криптовалюта подорожчала завдяки Ілону Маску, котрий інвестував в біткоїни 1,5 мільярдів доларів

    Вартість криптовалюти Bitcoin 8 лютого підскочила майже на 11% і перевищила позначку у $43 тис., що стало новим історичним максимумом.

    Про це свідчать дані на порталі CoinDesk.

    Це сталося після того, як компанія Tesla повідомила в системі розкриття інформації для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що минулого місяця інвестувала $1,5 млрд у найпопулярнішу в світі криптовалюту.

    Виробник електромобілів оголосив про інвестиції через 10 днів після того, як його засновник і гендиректор Ілон Маск додав тег #bitcoin на своїй сторінці в Twitter, що призвело до зростання біткоїна в цей день повідомляє Reuters.

    Tesla також заявила про плани «у найближчому майбутньому» почати приймати біткоїни в якості плати за свої продукти. Tesla зазначає, що в рамках цих правил може інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF та інші інструменти.

    Ця новина змусила Bitcoin злетіти сьогодні до $43,6, побивши попередній рекорд у $41,9 тис.

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    У 2020 році ціна біткоїна зросла на понад 300%, а на початку січня – ще на 40%, досягнувши максимуму в понад $38,5 тисяч. Після цього біткоїн впав на 20% без очевидних причин.

    Після різкого зростання біткоїна британський фінансовий регулятор (FCA) та ЄЦБ закликали до суворішого контролю ринку криптовалют.

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    Теги: США інвестиції рекорд Tesla Біткоїн Ілон Маск криптовалюта
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